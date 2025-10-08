La compensación de Ingeniero de Software de Producción in Russia en Yandex oscila desde RUB 1.73M por year para G14 hasta RUB 4.33M por year para G17. El paquete de compensación in Russia mediano por year totaliza RUB 3.82M. Ver los desglosες de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de Yandex. Última actualización: 10/8/2025
Nombre del Nivel
Total
Base
Acciones ()
Bono
G14
RUB 1.73M
RUB 1.72M
RUB 5.1K
RUB 0
G15
RUB 2.47M
RUB 2.35M
RUB 122K
RUB 0
G16
RUB 3.85M
RUB 3.38M
RUB 0
RUB 465K
G17
RUB 4.33M
RUB 3.97M
RUB 0
RUB 364K
Empresa
Nombre del Nivel
Años de Experiencia
Compensación Total
|No se encontraron salarios
25%
AÑO 1
25%
AÑO 2
25%
AÑO 3
25%
AÑO 4
En Yandex, RSUs están sujetas a un cronograma de derechos adquiridos de 4 años:
25% se adquieren en el 1st-AÑO (6.25% trimestral)
25% se adquieren en el 2nd-AÑO (6.25% trimestral)
25% se adquieren en el 3rd-AÑO (6.25% trimestral)
25% se adquieren en el 4th-AÑO (6.25% trimestral)
Terms of RSUs. Pursuant to an RSU award, you will have the right to receive a number of Yandex Class A shares, at no cost to you, upon satisfaction of the time-based vesting criteria of your award. For example, if you have an RSU award for 100 shares, with 25% vesting on a specified date, then on that date you will be entitled to receive 25 shares, at no cost. There is no exercise price associated with the RSUs.