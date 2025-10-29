Directorio de Empresas
Xperi
Xperi Gerente de Programa Técnico Salarios

La compensación total promedio de Gerente de Programa Técnico in United States en Xperi oscila desde $171K hasta $238K por year. Ver los desglosες de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de Xperi. Última actualización: 10/29/2025

Compensación Total Promedio

$183K - $215K
United States
Rango Común
Rango Posible
$171K$183K$215K$238K
Rango Común
Rango Posible

Cronograma de Derechos Adquiridos

25%

AÑO 1

25%

AÑO 2

25%

AÑO 3

25%

AÑO 4

Tipo de Acciones
RSU

En Xperi, RSUs están sujetas a un cronograma de derechos adquiridos de 4 años:

  • 25% se adquieren en el 1st-AÑO (25.00% anual)

  • 25% se adquieren en el 2nd-AÑO (25.00% anual)

  • 25% se adquieren en el 3rd-AÑO (25.00% anual)

  • 25% se adquieren en el 4th-AÑO (25.00% anual)



Preguntas Frecuentes

El paquete salarial más alto reportado para un Gerente de Programa Técnico en Xperi in United States tiene una compensación total anual de $237,510. Esto incluye salario base así como cualquier compensación potencial en acciones y bonos.
La compensación total anual mediana reportada en Xperi para el puesto de Gerente de Programa Técnico in United States es $170,520.

