Xperi
  • Ingeniero de Ventas

  • Todos los Salarios de Ingeniero de Ventas

Xperi Ingeniero de Ventas Salarios

La compensación total promedio de Ingeniero de Ventas in United States en Xperi oscila desde $163K hasta $233K por year. Ver los desglosες de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de Xperi. Última actualización: 10/29/2025

Compensación Total Promedio

$187K - $219K
United States
Rango Común
Rango Posible
$163K$187K$219K$233K
Rango Común
Rango Posible

Cronograma de Derechos Adquiridos

25%

AÑO 1

25%

AÑO 2

25%

AÑO 3

25%

AÑO 4

Tipo de Acciones
RSU

En Xperi, RSUs están sujetas a un cronograma de derechos adquiridos de 4 años:

  • 25% se adquieren en el 1st-AÑO (25.00% anual)

  • 25% se adquieren en el 2nd-AÑO (25.00% anual)

  • 25% se adquieren en el 3rd-AÑO (25.00% anual)

  • 25% se adquieren en el 4th-AÑO (25.00% anual)



Preguntas Frecuentes

El paquete salarial más alto reportado para un Ingeniero de Ventas en Xperi in United States tiene una compensación total anual de $232,830. Esto incluye salario base así como cualquier compensación potencial en acciones y bonos.
La compensación total anual mediana reportada en Xperi para el puesto de Ingeniero de Ventas in United States es $163,180.

