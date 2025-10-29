Directorio de Empresas
Xperi
  • Salarios
  • Científico de Datos

  • Todos los Salarios de Científico de Datos

Xperi Científico de Datos Salarios

Última actualización: 10/29/2025

Compensación Total Promedio

€62.2K - €73.2K
Ireland
Rango Común
Rango Posible
€58K€62.2K€73.2K€80.8K
Rango Común
Rango Posible

Cronograma de Derechos Adquiridos

25%

AÑO 1

25%

AÑO 2

25%

AÑO 3

25%

AÑO 4

Tipo de Acciones
RSU

En Xperi, RSUs están sujetas a un cronograma de derechos adquiridos de 4 años:

  • 25% se adquieren en el 1st-AÑO (25.00% anual)

  • 25% se adquieren en el 2nd-AÑO (25.00% anual)

  • 25% se adquieren en el 3rd-AÑO (25.00% anual)

  • 25% se adquieren en el 4th-AÑO (25.00% anual)



Preguntas Frecuentes

El paquete salarial más alto reportado para un Científico de Datos en Xperi in Ireland tiene una compensación total anual de €80,825. Esto incluye salario base así como cualquier compensación potencial en acciones y bonos.
La compensación total anual mediana reportada en Xperi para el puesto de Científico de Datos in Ireland es €58,029.

