XPENG Motors 小鹏汽车
XPENG Motors 小鹏汽车 Ventas Salarios

La compensación total promedio de Ventas in Netherlands en XPENG Motors 小鹏汽车 oscila desde €43.3K hasta €60.3K por year. Ver los desglosες de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de XPENG Motors 小鹏汽车. Última actualización: 10/30/2025

Compensación Total Promedio

€46.4K - €54.6K
Netherlands
Rango Común
Rango Posible
€43.3K€46.4K€54.6K€60.3K
Rango Común
Rango Posible

Cronograma de Derechos Adquiridos

25%

AÑO 1

25%

AÑO 2

25%

AÑO 3

25%

AÑO 4

Tipo de Acciones
RSU

En XPENG Motors 小鹏汽车, RSUs están sujetas a un cronograma de derechos adquiridos de 4 años:

  • 25% se adquieren en el 1st-AÑO (25.00% anual)

  • 25% se adquieren en el 2nd-AÑO (6.25% trimestral)

  • 25% se adquieren en el 3rd-AÑO (6.25% trimestral)

  • 25% se adquieren en el 4th-AÑO (6.25% trimestral)



Preguntas Frecuentes

El paquete salarial más alto reportado para un Ventas en XPENG Motors 小鹏汽车 in Netherlands tiene una compensación total anual de €60,264. Esto incluye salario base así como cualquier compensación potencial en acciones y bonos.
La compensación total anual mediana reportada en XPENG Motors 小鹏汽车 para el puesto de Ventas in Netherlands es €43,266.

