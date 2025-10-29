Xero Gerente de Producto Salarios

La compensación de Gerente de Producto in New Zealand en Xero oscila desde NZ$148K por year para Product Manager hasta NZ$201K por year para Lead Product Manager. El paquete de compensación in New Zealand mediano por year totaliza NZ$158K. Ver los desglosες de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de Xero. Última actualización: 10/29/2025

Cronograma de Derechos Adquiridos Principal 25 % AÑO 1 25 % AÑO 2 25 % AÑO 3 25 % AÑO 4 En Xero, Otorgamientos de acciones/capital están sujetas a un cronograma de derechos adquiridos de 4 años: 25 % se adquieren en el 1st - AÑO ( 25.00 % anual )

25 % se adquieren en el 2nd - AÑO ( 2.08 % mensual )

25 % se adquieren en el 3rd - AÑO ( 2.08 % mensual )

25 % se adquieren en el 4th - AÑO ( 2.08 % mensual )

¿Cuál es el cronograma de adjudicación en Xero ?

