Wrk Salarios

El salario de Wrk oscila desde $69,589 en compensación total por año para un Analista de Negocios en el rango bajo hasta $109,065 para un Gerente de Ingeniería de Software en el rango alto. Levels.fyi recopila salarios anónimos y verificados de empleados actuales y anteriores de Wrk. Última actualización: 9/2/2025

$160K

Analista de Negocios
$69.6K
Diseñador de Producto
$101K
Ventas
$88.1K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

Ingeniero de Software
$73.3K
Gerente de Ingeniería de Software
$109K
Preguntas Frecuentes

The highest paying role reported at Wrk is Gerente de Ingeniería de Software at the Common Range Average level with a yearly total compensation of $109,065. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Wrk is $88,150.

