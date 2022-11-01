Wrapbook Salarios

El salario de Wrapbook oscila desde $106,788 en compensación total por año para un Ventas en el rango bajo hasta $234,600 para un Gerente de Ingeniería de Software en el rango alto. Levels.fyi recopila salarios anónimos y verificados de empleados actuales y anteriores de Wrapbook . Última actualización: 9/2/2025