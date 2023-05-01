Directorio de Empresas
Wpromote
Wpromote Salarios

El salario de Wpromote oscila desde $73,000 en compensación total por año para un Marketing en el rango bajo hasta $112,933 para un Científico de Datos en el rango alto. Levels.fyi recopila salarios anónimos y verificados de empleados actuales y anteriores de Wpromote. Última actualización: 9/2/2025

$160K

Marketing
Median $73K
Ingeniero de Software
Median $110K
Científico de Datos
$113K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

Preguntas Frecuentes

The highest paying role reported at Wpromote is Científico de Datos at the Common Range Average level with a yearly total compensation of $112,933. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Wpromote is $110,000.

