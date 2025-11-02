Directorio de Empresas
Workday
  Salarios
  Gerente de Diseño de Producto

  Todos los Salarios de Gerente de Diseño de Producto

Workday Gerente de Diseño de Producto Salarios

Ver los desglosες de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de Workday. Última actualización: 11/2/2025

Compensación Total Promedio

DKK 1.37M - DKK 1.6M
Denmark
Rango Común
Rango Posible
DKK 1.21MDKK 1.37MDKK 1.6MDKK 1.76M
Rango Común
Rango Posible

Cronograma de Derechos Adquiridos

25%

AÑO 1

25%

AÑO 2

25%

AÑO 3

25%

AÑO 4

Tipo de Acciones
RSU

En Workday, RSUs están sujetas a un cronograma de derechos adquiridos de 4 años:

  • 25% se adquieren en el 1st-AÑO (25.00% anual)

  • 25% se adquieren en el 2nd-AÑO (6.25% trimestral)

  • 25% se adquieren en el 3rd-AÑO (6.25% trimestral)

  • 25% se adquieren en el 4th-AÑO (6.25% trimestral)



Preguntas Frecuentes

El paquete salarial más alto reportado para un Gerente de Diseño de Producto en Workday in Denmark tiene una compensación total anual de DKK 1,758,552. Esto incluye salario base así como cualquier compensación potencial en acciones y bonos.
La compensación total anual mediana reportada en Workday para el puesto de Gerente de Diseño de Producto in Denmark es DKK 1,211,775.

