Ver los desglosες de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de Workday. Última actualización: 11/2/2025

Compensación Total Promedio

€106K - €125K
Netherlands
Rango Común
Rango Posible
€97.5K€106K€125K€134K
Rango Común
Rango Posible

Cronograma de Derechos Adquiridos

25%

AÑO 1

25%

AÑO 2

25%

AÑO 3

25%

AÑO 4

Tipo de Acciones
RSU

En Workday, RSUs están sujetas a un cronograma de derechos adquiridos de 4 años:

  • 25% se adquieren en el 1st-AÑO (25.00% anual)

  • 25% se adquieren en el 2nd-AÑO (6.25% trimestral)

  • 25% se adquieren en el 3rd-AÑO (6.25% trimestral)

  • 25% se adquieren en el 4th-AÑO (6.25% trimestral)



Preguntas Frecuentes

El paquete salarial más alto reportado para un Operaciones de Marketing en Workday in Netherlands tiene una compensación total anual de €133,525. Esto incluye salario base así como cualquier compensación potencial en acciones y bonos.
La compensación total anual mediana reportada en Workday para el puesto de Operaciones de Marketing in Netherlands es €97,532.

