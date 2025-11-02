Directorio de Empresas
Workday
Workday Analista Financiero Salarios

El paquete de compensación mediano de Analista Financiero in United States en Workday totaliza $294K por year. Ver los desglosες de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de Workday. Última actualización: 11/2/2025

Paquete Mediano
company icon
Workday
Principal Procurement Manager
San Francisco, CA
Total por año
$294K
Nivel
P5
Base
$218K
Stock (/yr)
$50K
Bono
$26K
Años en la empresa
5 Años
Años de exp.
10 Años
¿Cuáles son los niveles de carrera en Workday?
Últimas Contribuciones de Salarios
No se encontraron salarios
Cronograma de Derechos Adquiridos

25%

AÑO 1

25%

AÑO 2

25%

AÑO 3

25%

AÑO 4

Tipo de Acciones
RSU

En Workday, RSUs están sujetas a un cronograma de derechos adquiridos de 4 años:

  • 25% se adquieren en el 1st-AÑO (25.00% anual)

  • 25% se adquieren en el 2nd-AÑO (6.25% trimestral)

  • 25% se adquieren en el 3rd-AÑO (6.25% trimestral)

  • 25% se adquieren en el 4th-AÑO (6.25% trimestral)



Preguntas Frecuentes

El paquete salarial más alto reportado para un Analista Financiero en Workday in United States tiene una compensación total anual de $626,000. Esto incluye salario base así como cualquier compensación potencial en acciones y bonos.
La compensación total anual mediana reportada en Workday para el puesto de Analista Financiero in United States es $276,800.

Otros Recursos