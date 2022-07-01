Directorio de Empresas
Wildlife Studios
Wildlife Studios Salarios

El salario de Wildlife Studios oscila desde $19,813 en compensación total por año para un Ingeniero de Software en el rango bajo hasta $767,820 para un Gerente de Diseño de Producto en el rango alto. Levels.fyi recopila salarios anónimos y verificados de empleados actuales y anteriores de Wildlife Studios. Última actualización: 10/17/2025

Ingeniero de Software
Median $19.8K

Ingeniero de Software de Videojuegos

Gerente de Ingeniería de Software
Median $108K
Analista de Negocios
$43.5K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

Analista de Datos
$39.5K
Científico de Datos
$177K
Diseñador de Producto
$23.2K
Gerente de Diseño de Producto
$768K
Gerente de Producto
$26.1K
Gerente de Programa
$105K
Gerente de Proyecto
$130K
Reclutador
$22.3K
Arquitecto de Soluciones
$23.1K
Preguntas Frecuentes

El puesto mejor pagado reportado en Wildlife Studios es Gerente de Diseño de Producto at the Common Range Average level con una compensación total anual de $767,820. Esto incluye salario base así como cualquier compensación potencial en acciones y bonos.
La compensación total anual mediana reportada en Wildlife Studios es $41,538.

