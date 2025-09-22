Directorio de Empresas
WEX
La compensación de Ingeniero de Software in Brazil en WEX oscila desde R$118K por year para Software Engineer II hasta R$168K por year para Software Engineer III. El paquete de compensación in Brazil mediano por year totaliza R$153K. Ver los desglosες de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de WEX. Última actualización: 9/22/2025

Promedio Compensación Por Nivel
Nombre del Nivel
Total
Base
Acciones
Bono
Software Engineer I
(Nivel de Entrada)
R$ --
R$ --
R$ --
R$ --
Software Engineer II
R$118K
R$102K
R$11.8K
R$4.9K
Software Engineer III
R$168K
R$155K
R$0
R$13.4K
Software Engineer IV
R$ --
R$ --
R$ --
R$ --
Últimas Contribuciones de Salarios
Empresa

Ubicación | Fecha

Nombre del Nivel

Etiqueta

Años de Experiencia

Total / En la Empresa

Compensación Total

Base | Acciones (año) | Bono
No se encontraron salarios
Salarios de Prácticas

¿Cuáles son los niveles de carrera en WEX?

Títulos Incluidos

Ingeniero de Software Backend

Preguntas Frecuentes

El paquete salarial más alto reportado para un Ingeniero de Software en WEX in Brazil tiene una compensación total anual de R$198,930. Esto incluye salario base así como cualquier compensación potencial en acciones y bonos.
La compensación total anual mediana reportada en WEX para el puesto de Ingeniero de Software in Brazil es R$154,969.

Otros Recursos