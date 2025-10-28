Directorio de Empresas
WEBB Traders Ingeniero de Software Salarios

El paquete de compensación mediano de Ingeniero de Software in Netherlands en WEBB Traders totaliza €93.8K por year. Ver los desglosες de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de WEBB Traders. Última actualización: 10/28/2025

Paquete Mediano
company icon
WEBB Traders
Software Engineer
Amsterdam, NH, Netherlands
Total por año
€93.8K
Nivel
Junior
Base
€70.4K
Stock (/yr)
€0
Bono
€23.5K
Años en la empresa
2 Años
Años de exp.
3 Años
Salarios de Prácticas

Contribuir

Preguntas Frecuentes

El paquete salarial más alto reportado para un Ingeniero de Software en WEBB Traders in Netherlands tiene una compensación total anual de €103,782. Esto incluye salario base así como cualquier compensación potencial en acciones y bonos.
La compensación total anual mediana reportada en WEBB Traders para el puesto de Ingeniero de Software in Netherlands es €93,847.

