Waze Ingeniero de Software Salarios en Warsaw Metropolitan Area

El paquete de compensación mediano de Ingeniero de Software in Warsaw Metropolitan Area en Waze totaliza PLN 55.2K por year. Ver los desglosες de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de Waze. Última actualización: 9/30/2025

Paquete Mediano
company icon
Waze
Software Engineer
Warsaw, MZ, Poland
Total por año
PLN 55.2K
Nivel
hidden
Base
PLN 55.2K
Stock (/yr)
PLN 0
Bono
PLN 0
Años en la empresa
5-10 Años
Años de exp.
5-10 Años
¿Cuáles son los niveles de carrera en Waze?

PLN 160K

Últimas Contribuciones de Salarios
AgregarAgregar CompAgregar Compensación

Empresa

Ubicación | Fecha

Nombre del Nivel

Etiqueta

Años de Experiencia

Total / En la Empresa

Compensación Total

Base | Acciones (año) | Bono
No se encontraron salarios
Exportar DatosVer Empleos Disponibles
Salarios de Prácticas

Contribuir

Preguntas Frecuentes

El paquete salarial más alto reportado para un Ingeniero de Software en Waze in Warsaw Metropolitan Area tiene una compensación total anual de PLN 96,234. Esto incluye salario base así como cualquier compensación potencial en acciones y bonos.
La compensación total anual mediana reportada en Waze para el puesto de Ingeniero de Software in Warsaw Metropolitan Area es PLN 55,200.

