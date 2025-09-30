Directorio de Empresas
Waymo
Waymo Ingeniero de Software Salarios en Warsaw Metropolitan Area

La compensación de Ingeniero de Software in Warsaw Metropolitan Area en Waymo oscila desde PLN 80.1K por year para L3 hasta PLN 97.1K por year para L4. El paquete de compensación in Warsaw Metropolitan Area mediano por year totaliza PLN 87K. Ver los desglosες de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de Waymo. Última actualización: 9/30/2025

Promedio Compensación Por Nivel
Nombre del Nivel
Total
Base
Acciones
Bono
L3
(Nivel de Entrada)
PLN 80.1K
PLN 53.4K
PLN 17.6K
PLN 9.2K
L4
PLN 97.1K
PLN 64.9K
PLN 24K
PLN 8.2K
L5
PLN --
PLN --
PLN --
PLN --
L6
PLN --
PLN --
PLN --
PLN --
PLN 160K

Últimas Contribuciones de Salarios
Empresa

Ubicación | Fecha

Nombre del Nivel

Etiqueta

Años de Experiencia

Total / En la Empresa

Compensación Total

Base | Acciones (año) | Bono
Salarios de Prácticas

Cronograma de Derechos Adquiridos

25%

AÑO 1

25%

AÑO 2

25%

AÑO 3

25%

AÑO 4

Tipo de Acciones
WMU

En Waymo, WMUs están sujetas a un cronograma de derechos adquiridos de 4 años:

  • 25% se adquieren en el 1st-AÑO (25.00% anual)

  • 25% se adquieren en el 2nd-AÑO (2.08% mensual)

  • 25% se adquieren en el 3rd-AÑO (2.08% mensual)

  • 25% se adquieren en el 4th-AÑO (2.08% mensual)

WMUs are Waymo's version of RSUs



Títulos Incluidos

Enviar Nuevo Título

Ingeniero de Machine Learning

Ingeniero de Software Backend

Ingeniero de Software Full-Stack

Ingeniero de Software de Producción

Ingeniero de Sistemas

Científico de Investigación

Preguntas Frecuentes

El paquete salarial más alto reportado para un Ingeniero de Software en Waymo in Warsaw Metropolitan Area tiene una compensación total anual de PLN 112,939. Esto incluye salario base así como cualquier compensación potencial en acciones y bonos.
La compensación total anual mediana reportada en Waymo para el puesto de Ingeniero de Software in Warsaw Metropolitan Area es PLN 87,756.

Otros Recursos