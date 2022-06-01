Directorio de Empresas
Vulcan Cyber
Vulcan Cyber Salarios

El salario de Vulcan Cyber oscila desde $129,052 en compensación total por año para un Ingeniero de Software en el rango bajo hasta $174,125 para un Ingeniero de Ventas en el rango alto. Levels.fyi recopila salarios anónimos y verificados de empleados actuales y anteriores de Vulcan Cyber. Última actualización: 11/13/2025

Ingeniero de Software
Median $129K
Operaciones de Marketing
$148K
Ingeniero de Ventas
$174K

Preguntas Frecuentes

El puesto mejor pagado reportado en Vulcan Cyber es Ingeniero de Ventas at the Common Range Average level con una compensación total anual de $174,125. Esto incluye salario base así como cualquier compensación potencial en acciones y bonos.
La compensación total anual mediana reportada en Vulcan Cyber es $147,900.

