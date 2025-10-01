La compensación de Ingeniero de Software in New York City Area en VMware oscila desde $133K por year para P1 hasta $295K por year para Staff Engineer 1. El paquete de compensación in New York City Area mediano por year totaliza $184K. Ver los desglosες de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de VMware. Última actualización: 10/1/2025
Nombre del Nivel
Total
Base
Acciones
Bono
MTS 1
$133K
$110K
$6.7K
$16.7K
MTS 2
$155K
$129K
$12.2K
$13.7K
MTS 3
$182K
$154K
$13.8K
$13.8K
Senior MTS
$205K
$180K
$18.9K
$6.6K
Empresa
Nombre del Nivel
Años de Experiencia
Compensación Total
25%
AÑO 1
25%
AÑO 2
25%
AÑO 3
25%
AÑO 4
En VMware, RSUs están sujetas a un cronograma de derechos adquiridos de 4 años:
25% se adquieren en el 1st-AÑO (25.00% anual)
25% se adquieren en el 2nd-AÑO (12.50% semestral)
25% se adquieren en el 3rd-AÑO (12.50% semestral)
25% se adquieren en el 4th-AÑO (12.50% semestral)
