La compensación de Ingeniero de Software in Greater Los Angeles Area en VMware oscila desde $175K por year para P2 hasta $480K por year para Staff Engineer 2. El paquete de compensación in Greater Los Angeles Area mediano por year totaliza $175K. Ver los desglosες de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de VMware. Última actualización: 10/1/2025
Nombre del Nivel
Total
Base
Acciones
Bono
MTS 1
$ --
$ --
$ --
$ --
MTS 2
$175K
$132K
$26.3K
$16.1K
MTS 3
$170K
$148K
$8.9K
$13.6K
Senior MTS
$236K
$180K
$35.8K
$20.7K
Empresa
Nombre del Nivel
Años de Experiencia
Compensación Total
25%
AÑO 1
25%
AÑO 2
25%
AÑO 3
25%
AÑO 4
En VMware, RSUs están sujetas a un cronograma de derechos adquiridos de 4 años:
25% se adquieren en el 1st-AÑO (25.00% anual)
25% se adquieren en el 2nd-AÑO (12.50% semestral)
25% se adquieren en el 3rd-AÑO (12.50% semestral)
25% se adquieren en el 4th-AÑO (12.50% semestral)
