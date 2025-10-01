Directorio de Empresas
VMware
¿Trabajas Aquí? Reclama Tu Empresa
    Levels FYI Logo
  • Salarios
  • Ingeniero de Software

  • Todos los Salarios de Ingeniero de Software

  • Greater Austin Area

VMware Ingeniero de Software Salarios en Greater Austin Area

La compensación de Ingeniero de Software in Greater Austin Area en VMware oscila desde $163K por year para P2 hasta $284K por year para Staff Engineer 1. El paquete de compensación in Greater Austin Area mediano por year totaliza $222K. Ver los desglosες de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de VMware. Última actualización: 10/1/2025

Promedio Compensación Por Nivel
Agregar CompComparar Niveles
Nombre del Nivel
Total
Base
Acciones
Bono
MTS 1
P1(Nivel de Entrada)
$ --
$ --
$ --
$ --
MTS 2
P2
$163K
$121K
$25.3K
$15.9K
MTS 3
P3
$178K
$145K
$19.4K
$13.6K
Senior MTS
P4
$220K
$170K
$22.6K
$26.8K
Ver 5 Más Niveles
Agregar CompComparar Niveles

$160K

Gana lo Justo, No te Conformes

Hemos negociado miles de ofertas y regularmente conseguimos aumentos de $30K+ (a veces $300K+). Negocia tu salario o tu currículum revisado por verdaderos expertos - reclutadores que lo hacen a diario.

Últimas Contribuciones de Salarios
AgregarAgregar CompAgregar Compensación

Empresa

Ubicación | Fecha

Nombre del Nivel

Etiqueta

Años de Experiencia

Total / En la Empresa

Compensación Total

Base | Acciones (año) | Bono
No se encontraron salarios
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
Exportar DatosVer Empleos Disponibles
Salarios de Prácticas

Cronograma de Derechos Adquiridos

25%

AÑO 1

25%

AÑO 2

25%

AÑO 3

25%

AÑO 4

Tipo de Acciones
RSU

En VMware, RSUs están sujetas a un cronograma de derechos adquiridos de 4 años:

  • 25% se adquieren en el 1st-AÑO (25.00% anual)

  • 25% se adquieren en el 2nd-AÑO (12.50% semestral)

  • 25% se adquieren en el 3rd-AÑO (12.50% semestral)

  • 25% se adquieren en el 4th-AÑO (12.50% semestral)



Recibe Salarios Verificados en tu Bandeja de Entrada

Suscríbete a Ingeniero de Software ofertas verificadas.Recibirás el desglose de los detalles de compensación por correo electrónico. Más Información

Este sitio está protegido por reCAPTCHA y se aplican la Política de Privacidad y los Términos de Servicio de Google.

Títulos Incluidos

Enviar Nuevo Título

Ingeniero de Software Backend

Ingeniero de Software Full-Stack

Ingeniero de Redes

Ingeniero de Software de Aseguramiento de Calidad (QA)

Ingeniero de Software de Producción

Ingeniero de Confiabilidad del Sitio

Ingeniero de Sistemas

Preguntas Frecuentes

El paquete salarial más alto reportado para un Ingeniero de Software en VMware in Greater Austin Area tiene una compensación total anual de $410,000. Esto incluye salario base así como cualquier compensación potencial en acciones y bonos.
La compensación total anual mediana reportada en VMware para el puesto de Ingeniero de Software in Greater Austin Area es $228,000.

Empleos Destacados

    No se encontraron empleos destacados para VMware

Empresas Relacionadas

  • Qualtrics
  • DigitalOcean
  • LivePerson
  • Microsoft
  • Oracle
  • Ver todas las empresas ➜

Otros Recursos