La compensación de Ingeniero de Software in Atlanta Area en VMware oscila desde $124K por year para P1 hasta $312K por year para Staff Engineer 2. El paquete de compensación in Atlanta Area mediano por year totaliza $209K. Ver los desglosες de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de VMware. Última actualización: 10/1/2025
Nombre del Nivel
Total
Base
Acciones
Bono
MTS 1
$124K
$99.4K
$11.7K
$12.5K
MTS 2
$132K
$114K
$7K
$11.2K
MTS 3
$160K
$129K
$17.7K
$13.4K
Senior MTS
$188K
$150K
$21.3K
$16.5K
Empresa
Nombre del Nivel
Años de Experiencia
Compensación Total
|No se encontraron salarios
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
25%
AÑO 1
25%
AÑO 2
25%
AÑO 3
25%
AÑO 4
En VMware, RSUs están sujetas a un cronograma de derechos adquiridos de 4 años:
25% se adquieren en el 1st-AÑO (25.00% anual)
25% se adquieren en el 2nd-AÑO (12.50% semestral)
25% se adquieren en el 3rd-AÑO (12.50% semestral)
25% se adquieren en el 4th-AÑO (12.50% semestral)
