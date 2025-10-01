Directorio de Empresas
VMware
VMware Gerente de Producto Salarios en New York City Area

La compensación de Gerente de Producto in New York City Area en VMware oscila desde $200K por year para P3 hasta $488K por year para P6. El paquete de compensación in New York City Area mediano por year totaliza $311K. Ver los desglosες de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de VMware. Última actualización: 10/1/2025

Promedio Compensación Por Nivel
Nombre del Nivel
Total
Base
Acciones
Bono
P3
Product Manager
$200K
$158K
$25.6K
$16.1K
P4
Sr. Product Manager
$230K
$192K
$22.5K
$15K
P5
Product Line Manager
$272K
$191K
$44.5K
$36.3K
P6
Sr. Product Line Manager
$488K
$275K
$175K
$37.5K
Empresa

Ubicación | Fecha

Nombre del Nivel

Etiqueta

Años de Experiencia

Total / En la Empresa

Compensación Total

Base | Acciones (año) | Bono
Salarios de Prácticas

Cronograma de Derechos Adquiridos

25%

AÑO 1

25%

AÑO 2

25%

AÑO 3

25%

AÑO 4

Tipo de Acciones
RSU

En VMware, RSUs están sujetas a un cronograma de derechos adquiridos de 4 años:

  • 25% se adquieren en el 1st-AÑO (25.00% anual)

  • 25% se adquieren en el 2nd-AÑO (12.50% semestral)

  • 25% se adquieren en el 3rd-AÑO (12.50% semestral)

  • 25% se adquieren en el 4th-AÑO (12.50% semestral)



Preguntas Frecuentes

