La compensación de Gerente de Producto in New York City Area en VMware oscila desde $200K por year para P3 hasta $488K por year para P6. El paquete de compensación in New York City Area mediano por year totaliza $311K. Ver los desglosες de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de VMware. Última actualización: 10/1/2025
Nombre del Nivel
Total
Base
Acciones
Bono
P3
$200K
$158K
$25.6K
$16.1K
P4
$230K
$192K
$22.5K
$15K
P5
$272K
$191K
$44.5K
$36.3K
P6
$488K
$275K
$175K
$37.5K
25%
AÑO 1
25%
AÑO 2
25%
AÑO 3
25%
AÑO 4
En VMware, RSUs están sujetas a un cronograma de derechos adquiridos de 4 años:
25% se adquieren en el 1st-AÑO (25.00% anual)
25% se adquieren en el 2nd-AÑO (12.50% semestral)
25% se adquieren en el 3rd-AÑO (12.50% semestral)
25% se adquieren en el 4th-AÑO (12.50% semestral)