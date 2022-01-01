Directorio de Empresas
VK
¿Trabajas Aquí? Reclama Tu Empresa

VK Salarios

El salario de VK oscila desde $16,887 en compensación total por año para un Gerente de Operaciones de Negocio en el rango bajo hasta $201,000 para un Gerente de Ciencia de Datos en el rango alto. Levels.fyi recopila salarios anónimos y verificados de empleados actuales y anteriores de VK. Última actualización: 9/16/2025

$160K

Gana lo Justo, No te Conformes

Hemos negociado miles de ofertas y regularmente conseguimos aumentos de $30K+ (a veces $300K+). Negocia tu salario o tu currículum revisado por verdaderos expertos - reclutadores que lo hacen a diario.

Ingeniero de Software
Junior Software Engineer $20.5K
Software Engineer $42.8K
Senior Software Engineer $64.9K
Lead Software Engineer $72.8K

Ingeniero iOS

Ingeniero Android

Ingeniero de Software Móvil

Ingeniero de Software Frontend

Ingeniero de Machine Learning

Ingeniero de Software Backend

Ingeniero de Software Full-Stack

Ingeniero de Software de Aseguramiento de Calidad (QA)

Ingeniero de Datos

Ingeniero de Software de Producción

Ingeniero de Software de Seguridad

Ingeniero DevOps

Ingeniero de Confiabilidad del Sitio

Científico de Datos
Junior Data Scientist $20.4K
Data Scientist $42.6K
Senior Data Scientist $57.7K
Gerente de Producto
Product Manager $52K
Senior Product Manager $48.8K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

67 10
67 10
Analista de Datos
Median $39K
Gerente de Ingeniería de Software
Median $80.2K
Diseñador de Producto
Median $36.6K

Diseñador UI

Gerente de Proyecto
Median $45.4K
Analista de Ciberseguridad
Median $30K
Marketing
Median $31.5K
Gerente de Operaciones de Negocio
$16.9K
Analista de Negocios
$18.2K
Desarrollo de Negocios
$47.2K
Gerente de Ciencia de Datos
$201K
Ingeniero de Hardware
$101K
Recursos Humanos
$31.8K
Tecnólogo de la Información (TI)
$47K
Legal
$32K
Reclutador
$37.3K
Arquitecto de Soluciones
$62.6K

Arquitecto de Datos

Gerente de Programa Técnico
$70.2K
Investigador UX
$34.7K
¿No encuentras tu puesto?

Busca todos los salarios en nuestra página de compensaciones o agrega tu salario para ayudar a desbloquear la página.


Cronograma de Derechos Adquiridos

25%

AÑO 1

25%

AÑO 2

25%

AÑO 3

25%

AÑO 4

En VK, Otorgamientos de acciones/capital están sujetas a un cronograma de derechos adquiridos de 4 años:

  • 25% se adquieren en el 1st-AÑO (25.00% anual)

  • 25% se adquieren en el 2nd-AÑO (2.08% mensual)

  • 25% se adquieren en el 3rd-AÑO (2.08% mensual)

  • 25% se adquieren en el 4th-AÑO (2.08% mensual)

¿Tienes una pregunta? Consulta con la comunidad.

Visita la comunidad de Levels.fyi para conectar con empleados de diferentes empresas, obtener consejos profesionales y más.

¡Visita Ahora!

Preguntas Frecuentes

El puesto mejor pagado reportado en VK es Gerente de Ciencia de Datos at the Common Range Average level con una compensación total anual de $201,000. Esto incluye salario base así como cualquier compensación potencial en acciones y bonos.
La compensación total anual mediana reportada en VK es $42,804.

Empleos Destacados

    No se encontraron empleos destacados para VK

Empresas Relacionadas

  • Cabify
  • Gett
  • Ola
  • Hotstar
  • PhonePe
  • Ver todas las empresas ➜

Otros Recursos