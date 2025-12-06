Directorio de Empresas
Vizient
  • Salarios
  • Investigador de UX

  • Todos los Salarios de Investigador de UX

Vizient Investigador de UX Salarios

La compensación total promedio de Investigador de UX in United States en Vizient oscila desde $68.4K hasta $97.2K por year. Ver los desglosες de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de Vizient. Última actualización: 12/6/2025

Compensación Total Promedio

$77.7K - $92.1K
United States
Rango Común
Rango Posible
$68.4K$77.7K$92.1K$97.2K
Rango Común
Rango Posible

¿Cuáles son los niveles de carrera en Vizient?

Preguntas Frecuentes

El paquete salarial más alto reportado para un Investigador de UX en Vizient in United States tiene una compensación total anual de $97,175. Esto incluye salario base así como cualquier compensación potencial en acciones y bonos.
La compensación total anual mediana reportada en Vizient para el puesto de Investigador de UX in United States es $68,445.

Otros Recursos

