Vivian Health
  • Salarios
  • Diseñador de Producto

  • Todos los Salarios de Diseñador de Producto

Vivian Health Diseñador de Producto Salarios

El paquete de compensación mediano de Diseñador de Producto in United States en Vivian Health totaliza $221K por year. Ver los desglosες de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de Vivian Health. Última actualización: 10/29/2025

Paquete Mediano
company icon
Vivian Health
Product Designer
Helena, MT
Total por año
$221K
Nivel
-
Base
$193K
Stock (/yr)
$16K
Bono
$12K
Años en la empresa
2 Años
Años de exp.
15 Años
¿Cuáles son los niveles de carrera en Vivian Health?
Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Últimas Contribuciones de Salarios
Empresa

Ubicación | Fecha

Nombre del Nivel

Etiqueta

Años de Experiencia

Total / En la Empresa

Compensación Total

Base | Acciones (año) | Bono
No se encontraron salarios
Contribuir

Títulos Incluidos

Diseñador UX

Preguntas Frecuentes

El paquete salarial más alto reportado para un Diseñador de Producto en Vivian Health in United States tiene una compensación total anual de $230,640. Esto incluye salario base así como cualquier compensación potencial en acciones y bonos.
La compensación total anual mediana reportada en Vivian Health para el puesto de Diseñador de Producto in United States es $201,000.

Otros Recursos