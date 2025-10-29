La compensación total promedio de Gerente de Ingeniería de Software in Mexico en Vitesco Technologies oscila desde MX$2.02M hasta MX$2.93M por year. Ver los desglosες de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de Vitesco Technologies. Última actualización: 10/29/2025
Compensación Total Promedio
Invita a tus amigos y comunidad a agregar salarios de forma anónima en menos de 60 segundos. ¡Más datos significa mejores perspectivas para candidatos como tú y nuestra comunidad!