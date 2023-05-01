Directorio de Empresas
Visual Data Media Services
¿Trabajas Aquí? Reclama Tu Empresa

Visual Data Media Services Salarios

El salario de Visual Data Media Services oscila desde $32,249 en compensación total por año para un Ingeniero de Software en el rango bajo hasta $110,550 para un Analista de Datos en el rango alto. Levels.fyi recopila salarios anónimos y verificados de empleados actuales y anteriores de Visual Data Media Services. Última actualización: 9/16/2025

$160K

Gana lo Justo, No te Conformes

Hemos negociado miles de ofertas y regularmente conseguimos aumentos de $30K+ (a veces $300K+). Negocia tu salario o tu currículum revisado por verdaderos expertos - reclutadores que lo hacen a diario.

Analista de Datos
$111K
Operaciones de Marketing
$45.7K
Ventas
$79.6K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

67 10
67 10
Ingeniero de Software
$32.2K
¿No encuentras tu puesto?

Busca todos los salarios en nuestra página de compensaciones o agrega tu salario para ayudar a desbloquear la página.


Preguntas Frecuentes

The highest paying role reported at Visual Data Media Services is Analista de Datos at the Common Range Average level with a yearly total compensation of $110,550. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Visual Data Media Services is $62,653.

Empleos Destacados

    No se encontraron empleos destacados para Visual Data Media Services

Empresas Relacionadas

  • Square
  • Airbnb
  • Amazon
  • Google
  • Coinbase
  • Ver todas las empresas ➜

Otros Recursos