El paquete de compensación mediano de Ingeniero de Software in Norway en Visma totaliza NOK 700K por year. Ver los desglosες de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de Visma. Última actualización: 9/29/2025

Paquete Mediano
company icon
Visma
Web Developer
Oslo, OS, Norway
Total por año
NOK 700K
Nivel
L2
Base
NOK 700K
Stock (/yr)
NOK 0
Bono
NOK 0
Años en la empresa
3 Años
Años de exp.
3 Años
¿Cuáles son los niveles de carrera en Visma?

NOK 1.64M

Últimas Contribuciones de Salarios
Empresa

Ubicación | Fecha

Nombre del Nivel

Etiqueta

Años de Experiencia

Total / En la Empresa

Compensación Total

Base | Acciones (año) | Bono
No se encontraron salarios
Salarios de Prácticas

Preguntas Frecuentes

El paquete salarial más alto reportado para un Ingeniero de Software en Visma in Norway tiene una compensación total anual de NOK 1,440,968. Esto incluye salario base así como cualquier compensación potencial en acciones y bonos.
La compensación total anual mediana reportada en Visma para el puesto de Ingeniero de Software in Norway es NOK 699,677.

Otros Recursos