Visma
  • Salarios
  • Gerente de Producto

  • Todos los Salarios de Gerente de Producto

Visma Gerente de Producto Salarios

El paquete de compensación mediano de Gerente de Producto in Finland en Visma totaliza €58.8K por year. Ver los desglosες de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de Visma. Última actualización: 9/29/2025

Paquete Mediano
company icon
Visma
Product Owner
Helsinki, ES, Finland
Total por año
€58.8K
Nivel
L2
Base
€58.8K
Stock (/yr)
€0
Bono
€0
Años en la empresa
3 Años
Años de exp.
3 Años
¿Cuáles son los niveles de carrera en Visma?

€160K

Últimas Contribuciones de Salarios
Empresa

Ubicación | Fecha

Nombre del Nivel

Etiqueta

Años de Experiencia

Total / En la Empresa

Compensación Total

Base | Acciones (año) | Bono
Salarios de Prácticas

Preguntas Frecuentes

El paquete salarial más alto reportado para un Gerente de Producto en Visma in Finland tiene una compensación total anual de €72,135. Esto incluye salario base así como cualquier compensación potencial en acciones y bonos.
La compensación total anual mediana reportada en Visma para el puesto de Gerente de Producto in Finland es €58,812.

