La compensación total promedio de Recursos Humanos in Lithuania en Vinted oscila desde €41.7K hasta €59.3K por year. Ver los desglosες de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de Vinted. Última actualización: 9/22/2025

Compensación Total Promedio

€47.4K - €56.2K
Lithuania
Rango Común
Rango Posible
€41.7K€47.4K€56.2K€59.3K
Rango Común
Rango Posible

Cronograma de Derechos Adquiridos

25%

AÑO 1

25%

AÑO 2

25%

AÑO 3

25%

AÑO 4

En Vinted, Otorgamientos de acciones/capital están sujetas a un cronograma de derechos adquiridos de 4 años:

  • 25% se adquieren en el 1st-AÑO (25.00% anual)

  • 25% se adquieren en el 2nd-AÑO (2.08% mensual)

  • 25% se adquieren en el 3rd-AÑO (2.08% mensual)

  • 25% se adquieren en el 4th-AÑO (2.08% mensual)



Preguntas Frecuentes

El paquete salarial más alto reportado para un Recursos Humanos en Vinted in Lithuania tiene una compensación total anual de €59,260. Esto incluye salario base así como cualquier compensación potencial en acciones y bonos.
La compensación total anual mediana reportada en Vinted para el puesto de Recursos Humanos in Lithuania es €41,740.

