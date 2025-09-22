Directorio de Empresas
Vinted
Vinted Analista de Datos Salarios

La compensación total promedio de Analista de Datos in Germany en Vinted oscila desde €51.9K hasta €74.1K por year. Ver los desglosες de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de Vinted. Última actualización: 9/22/2025

Compensación Total Promedio

€59.5K - €69.7K
Germany
Rango Común
Rango Posible
€51.9K€59.5K€69.7K€74.1K
Rango Común
Rango Posible

€141K

Cronograma de Derechos Adquiridos

25%

AÑO 1

25%

AÑO 2

25%

AÑO 3

25%

AÑO 4

En Vinted, Otorgamientos de acciones/capital están sujetas a un cronograma de derechos adquiridos de 4 años:

  • 25% se adquieren en el 1st-AÑO (25.00% anual)

  • 25% se adquieren en el 2nd-AÑO (2.08% mensual)

  • 25% se adquieren en el 3rd-AÑO (2.08% mensual)

  • 25% se adquieren en el 4th-AÑO (2.08% mensual)



El paquete salarial más alto reportado para un Analista de Datos en Vinted in Germany tiene una compensación total anual de €74,117. Esto incluye salario base así como cualquier compensación potencial en acciones y bonos.
La compensación total anual mediana reportada en Vinted para el puesto de Analista de Datos in Germany es €51,946.

