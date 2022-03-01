Directorio de Empresas
Vinted
Vinted Salarios

El salario de Vinted oscila desde $33,163 en compensación total por año para un Reclutador en el rango bajo hasta $127,917 para un Gerente de Ingeniería de Software en el rango alto. Levels.fyi recopila salarios anónimos y verificados de empleados actuales y anteriores de Vinted. Última actualización: 10/9/2025

$160K

Ingeniero de Software
IC2 $49.6K
IC3 $79.6K

Ingeniero de Software Backend

Reclutador
Median $33.2K
Desarrollo de Negocios
$73.3K

Analista de Datos
$73.1K
Científico de Datos
$90K
Recursos Humanos
$58.6K
Legal
$110K
Operaciones de Marketing
$49.7K
Diseñador de Producto
$70.1K
Gerente de Producto
$99.5K
Gerente de Ingeniería de Software
$128K
Cronograma de Derechos Adquiridos

25%

AÑO 1

25%

AÑO 2

25%

AÑO 3

25%

AÑO 4

En Vinted, Otorgamientos de acciones/capital están sujetas a un cronograma de derechos adquiridos de 4 años:

  • 25% se adquieren en el 1st-AÑO (25.00% anual)

  • 25% se adquieren en el 2nd-AÑO (2.08% mensual)

  • 25% se adquieren en el 3rd-AÑO (2.08% mensual)

  • 25% se adquieren en el 4th-AÑO (2.08% mensual)

Preguntas Frecuentes

