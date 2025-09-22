Directorio de Empresas
Verkada
  • Salarios
  • Gerente de Ingeniería de Software

  • Todos los Salarios de Gerente de Ingeniería de Software

Verkada Gerente de Ingeniería de Software Salarios

La compensación total promedio de Gerente de Ingeniería de Software in United States en Verkada oscila desde $446K hasta $609K por year. Ver los desglosες de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de Verkada. Última actualización: 9/22/2025

Compensación Total Promedio

$478K - $578K
United States
Rango Común
Rango Posible
$446K$478K$578K$609K
Rango Común
Rango Posible

Cronograma de Derechos Adquiridos

10%

AÑO 1

20%

AÑO 2

30%

AÑO 3

40%

AÑO 4

Tipo de Acciones
Options

En Verkada, Options están sujetas a un cronograma de derechos adquiridos de 4 años:

  • 10% se adquieren en el 1st-AÑO (10.00% anual)

  • 20% se adquieren en el 2nd-AÑO (1.67% mensual)

  • 30% se adquieren en el 3rd-AÑO (2.50% mensual)

  • 40% se adquieren en el 4th-AÑO (3.33% mensual)

15%

AÑO 1

25%

AÑO 2

30%

AÑO 3

30%

AÑO 4

Tipo de Acciones
Options

En Verkada, Options están sujetas a un cronograma de derechos adquiridos de 4 años:

  • 15% se adquieren en el 1st-AÑO (15.00% anual)

  • 25% se adquieren en el 2nd-AÑO (2.08% mensual)

  • 30% se adquieren en el 3rd-AÑO (2.50% mensual)

  • 30% se adquieren en el 4th-AÑO (2.50% mensual)



Preguntas Frecuentes

Verkada in United StatesGerente de Ingeniería de Software最高薪酬方案，年度總薪酬為$609,000。這包括基本薪資以及任何潛在的股票薪酬和獎金。
VerkadaGerente de Ingeniería de Software職位 in United States年度總薪酬中位數為$446,250。

