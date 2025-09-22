Directorio de Empresas
Verkada
  • Salarios
  • Ingeniero de Software

  • Todos los Salarios de Ingeniero de Software

Verkada Ingeniero de Software Salarios

La compensación de Ingeniero de Software in United States en Verkada oscila desde $195K por year para L2 hasta $452K por year para L6. El paquete de compensación in United States mediano por year totaliza $235K. Ver los desglosες de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de Verkada. Última actualización: 9/22/2025

Promedio Compensación Por Nivel
Nombre del Nivel
Total
Base
Acciones
Bono
L2
(Nivel de Entrada)
$195K
$142K
$53K
$500
L3
$207K
$167K
$38.6K
$1.3K
L4
$281K
$199K
$82.5K
$0
L5
$429K
$264K
$165K
$0
$160K

Últimas Contribuciones de Salarios
Empresa

Ubicación | Fecha

Nombre del Nivel

Etiqueta

Años de Experiencia

Total / En la Empresa

Compensación Total

Base | Acciones (año) | Bono
Salarios de Prácticas

Cronograma de Derechos Adquiridos

10%

AÑO 1

20%

AÑO 2

30%

AÑO 3

40%

AÑO 4

Tipo de Acciones
Options

En Verkada, Options están sujetas a un cronograma de derechos adquiridos de 4 años:

  • 10% se adquieren en el 1st-AÑO (10.00% anual)

  • 20% se adquieren en el 2nd-AÑO (1.67% mensual)

  • 30% se adquieren en el 3rd-AÑO (2.50% mensual)

  • 40% se adquieren en el 4th-AÑO (3.33% mensual)

15%

AÑO 1

25%

AÑO 2

30%

AÑO 3

30%

AÑO 4

Tipo de Acciones
Options

En Verkada, Options están sujetas a un cronograma de derechos adquiridos de 4 años:

  • 15% se adquieren en el 1st-AÑO (15.00% anual)

  • 25% se adquieren en el 2nd-AÑO (2.08% mensual)

  • 30% se adquieren en el 3rd-AÑO (2.50% mensual)

  • 30% se adquieren en el 4th-AÑO (2.50% mensual)



Recibe Salarios Verificados en tu Bandeja de Entrada

Suscríbete a Ingeniero de Software ofertas verificadas.Recibirás el desglose de los detalles de compensación por correo electrónico.

Este sitio está protegido por reCAPTCHA y se aplican la Política de Privacidad y los Términos de Servicio de Google.

Títulos Incluidos

Ingeniero de Software Backend

Ingeniero de Software Full-Stack

Preguntas Frecuentes

El paquete salarial más alto reportado para un Ingeniero de Software en Verkada in United States tiene una compensación total anual de $452,107. Esto incluye salario base así como cualquier compensación potencial en acciones y bonos.
La compensación total anual mediana reportada en Verkada para el puesto de Ingeniero de Software in United States es $235,000.

Empleos Destacados

    No se encontraron empleos destacados para Verkada

Otros Recursos