Verizon
  • Salarios
  • Arquitecto de Soluciones

  • Todos los Salarios de Arquitecto de Soluciones

  • Raleigh-Durham Area

Verizon Arquitecto de Soluciones Salarios en Raleigh-Durham Area

La compensación de Arquitecto de Soluciones in Raleigh-Durham Area en Verizon oscila desde $105K por year para Solution Architect hasta $157K por year para Principal Solution Architect. El paquete de compensación in Raleigh-Durham Area mediano por year totaliza $104K. Ver los desglosες de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de Verizon. Última actualización: 11/6/2025

Promedio Compensación Por Nivel
Nombre del Nivel
Total
Base
Acciones
Bono
Solution Architect
$96.8K
$91.9K
$2.3K
$2.5K
Senior Solution Architect
$ --
$ --
$ --
$ --
Chief Solution Architect
$ --
$ --
$ --
$ --
Principal Solution Architect
$157K
$127K
$6.5K
$23.4K
Últimas Contribuciones de Salarios
Empresa

Ubicación | Fecha

Nombre del Nivel

Etiqueta

Años de Experiencia

Total / En la Empresa

Compensación Total

Base | Acciones (año) | Bono
Cronograma de Derechos Adquiridos

33%

AÑO 1

33%

AÑO 2

34%

AÑO 3

Tipo de Acciones
RSU

En Verizon, RSUs están sujetas a un cronograma de derechos adquiridos de 3 años:

  • 33% se adquieren en el 1st-AÑO (33.00% anual)

  • 33% se adquieren en el 2nd-AÑO (33.00% anual)

  • 34% se adquieren en el 3rd-AÑO (34.00% anual)

25%

AÑO 1

25%

AÑO 2

25%

AÑO 3

25%

AÑO 4

Tipo de Acciones
RSU

En Verizon, RSUs están sujetas a un cronograma de derechos adquiridos de 4 años:

  • 25% se adquieren en el 1st-AÑO (25.00% anual)

  • 25% se adquieren en el 2nd-AÑO (2.08% mensual)

  • 25% se adquieren en el 3rd-AÑO (2.08% mensual)

  • 25% se adquieren en el 4th-AÑO (2.08% mensual)



Títulos Incluidos

Arquitecto de Datos

Arquitecto de Seguridad en la Nube

Preguntas Frecuentes

El paquete salarial más alto reportado para un Arquitecto de Soluciones en Verizon in Raleigh-Durham Area tiene una compensación total anual de $170,620. Esto incluye salario base así como cualquier compensación potencial en acciones y bonos.
La compensación total anual mediana reportada en Verizon para el puesto de Arquitecto de Soluciones in Raleigh-Durham Area es $121,000.

