Verizon
  • Salarios
  • Ingeniero de Software

  • Todos los Salarios de Ingeniero de Software

  • Tampa-St. Pete (Sarasota) Area

Verizon Ingeniero de Software Salarios en Tampa-St. Pete (Sarasota) Area

La compensación de Ingeniero de Software in Tampa-St. Pete (Sarasota) Area en Verizon oscila desde $79K por year para MTS 1 hasta $156K por year para PMTS. El paquete de compensación in Tampa-St. Pete (Sarasota) Area mediano por year totaliza $83K. Ver los desglosες de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de Verizon. Última actualización: 11/6/2025

Promedio Compensación Por Nivel
Nombre del Nivel
Total
Base
Acciones
Bono
MTS 1
(Nivel de Entrada)
$79K
$77K
$2K
$0
MTS 2
$ --
$ --
$ --
$ --
MTS 3
$ --
$ --
$ --
$ --
MTS 4
$ --
$ --
$ --
$ --
Últimas Contribuciones de Salarios
Empresa

Ubicación | Fecha

Nombre del Nivel

Etiqueta

Años de Experiencia

Total / En la Empresa

Compensación Total

Base | Acciones (año) | Bono
Cronograma de Derechos Adquiridos

33%

AÑO 1

33%

AÑO 2

34%

AÑO 3

Tipo de Acciones
RSU

En Verizon, RSUs están sujetas a un cronograma de derechos adquiridos de 3 años:

  • 33% se adquieren en el 1st-AÑO (33.00% anual)

  • 33% se adquieren en el 2nd-AÑO (33.00% anual)

  • 34% se adquieren en el 3rd-AÑO (34.00% anual)

25%

AÑO 1

25%

AÑO 2

25%

AÑO 3

25%

AÑO 4

Tipo de Acciones
RSU

En Verizon, RSUs están sujetas a un cronograma de derechos adquiridos de 4 años:

  • 25% se adquieren en el 1st-AÑO (25.00% anual)

  • 25% se adquieren en el 2nd-AÑO (2.08% mensual)

  • 25% se adquieren en el 3rd-AÑO (2.08% mensual)

  • 25% se adquieren en el 4th-AÑO (2.08% mensual)



Títulos Incluidos

Ingeniero de Software Backend

Ingeniero de Software Full-Stack

Ingeniero de Redes

Ingeniero de Datos

Ingeniero de Software de Producción

Preguntas Frecuentes

El paquete salarial más alto reportado para un Ingeniero de Software en Verizon in Tampa-St. Pete (Sarasota) Area tiene una compensación total anual de $181,000. Esto incluye salario base así como cualquier compensación potencial en acciones y bonos.
La compensación total anual mediana reportada en Verizon para el puesto de Ingeniero de Software in Tampa-St. Pete (Sarasota) Area es $121,000.

