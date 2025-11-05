La compensación de Diseñador de Producto in New York City Area en Verizon oscila desde $108K por year para MTS 1 hasta $183K por year para MTS 4. El paquete de compensación in New York City Area mediano por year totaliza $163K. Ver los desglosες de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de Verizon. Última actualización: 11/5/2025
Nombre del Nivel
Total
Base
Acciones
Bono
MTS 1
$108K
$108K
$0
$0
MTS 2
$ --
$ --
$ --
$ --
MTS 3
$ --
$ --
$ --
$ --
MTS 4
$183K
$151K
$8K
$23.5K
Empresa
Nombre del Nivel
Años de Experiencia
Compensación Total
|No se encontraron salarios
33%
AÑO 1
33%
AÑO 2
34%
AÑO 3
En Verizon, RSUs están sujetas a un cronograma de derechos adquiridos de 3 años:
33% se adquieren en el 1st-AÑO (33.00% anual)
33% se adquieren en el 2nd-AÑO (33.00% anual)
34% se adquieren en el 3rd-AÑO (34.00% anual)
25%
AÑO 1
25%
AÑO 2
25%
AÑO 3
25%
AÑO 4
En Verizon, RSUs están sujetas a un cronograma de derechos adquiridos de 4 años:
25% se adquieren en el 1st-AÑO (25.00% anual)
25% se adquieren en el 2nd-AÑO (2.08% mensual)
25% se adquieren en el 3rd-AÑO (2.08% mensual)
25% se adquieren en el 4th-AÑO (2.08% mensual)
