  • Salarios
  • Científico de Datos

  • Todos los Salarios de Científico de Datos

  • Greater Hyderabad Area

Verizon Científico de Datos Salarios en Greater Hyderabad Area

La compensación de Científico de Datos in Greater Hyderabad Area en Verizon totaliza ₹2.38M por year para Data Scientist 3. El paquete de compensación in Greater Hyderabad Area mediano por year totaliza ₹2.4M. Ver los desglosες de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de Verizon. Última actualización: 11/5/2025

Promedio Compensación Por Nivel
Nombre del Nivel
Total
Base
Acciones
Bono
Data Scientist 1
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
Data Scientist 2
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
Data Scientist 3
₹2.38M
₹1.88M
₹283K
₹213K
Data Scientist 4
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
Últimas Contribuciones de Salarios
Empresa

Ubicación | Fecha

Nombre del Nivel

Etiqueta

Años de Experiencia

Total / En la Empresa

Compensación Total

Base | Acciones (año) | Bono
Cronograma de Derechos Adquiridos

33%

AÑO 1

33%

AÑO 2

34%

AÑO 3

Tipo de Acciones
RSU

En Verizon, RSUs están sujetas a un cronograma de derechos adquiridos de 3 años:

  • 33% se adquieren en el 1st-AÑO (33.00% anual)

  • 33% se adquieren en el 2nd-AÑO (33.00% anual)

  • 34% se adquieren en el 3rd-AÑO (34.00% anual)

25%

AÑO 1

25%

AÑO 2

25%

AÑO 3

25%

AÑO 4

Tipo de Acciones
RSU

En Verizon, RSUs están sujetas a un cronograma de derechos adquiridos de 4 años:

  • 25% se adquieren en el 1st-AÑO (25.00% anual)

  • 25% se adquieren en el 2nd-AÑO (2.08% mensual)

  • 25% se adquieren en el 3rd-AÑO (2.08% mensual)

  • 25% se adquieren en el 4th-AÑO (2.08% mensual)



Preguntas Frecuentes

El paquete salarial más alto reportado para un Científico de Datos en Verizon in Greater Hyderabad Area tiene una compensación total anual de ₹3,753,325. Esto incluye salario base así como cualquier compensación potencial en acciones y bonos.
La compensación total anual mediana reportada en Verizon para el puesto de Científico de Datos in Greater Hyderabad Area es ₹2,419,732.

