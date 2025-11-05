Directorio de Empresas
Verizon
El paquete de compensación mediano de Analista de Negocios in New York City Area en Verizon totaliza $91.2K por year. Ver los desglosες de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de Verizon. Última actualización: 11/5/2025

Paquete Mediano
company icon
Verizon
Business Intelligence Analyst
New York, NY
Total por año
$91.2K
Nivel
L8
Base
$82.6K
Stock (/yr)
$8.6K
Bono
$0
Años en la empresa
1 Año
Años de exp.
3 Años
¿Cuáles son los niveles de carrera en Verizon?
Últimas Contribuciones de Salarios
Cronograma de Derechos Adquiridos

33%

AÑO 1

33%

AÑO 2

34%

AÑO 3

Tipo de Acciones
RSU

En Verizon, RSUs están sujetas a un cronograma de derechos adquiridos de 3 años:

  • 33% se adquieren en el 1st-AÑO (33.00% anual)

  • 33% se adquieren en el 2nd-AÑO (33.00% anual)

  • 34% se adquieren en el 3rd-AÑO (34.00% anual)

25%

AÑO 1

25%

AÑO 2

25%

AÑO 3

25%

AÑO 4

Tipo de Acciones
RSU

En Verizon, RSUs están sujetas a un cronograma de derechos adquiridos de 4 años:

  • 25% se adquieren en el 1st-AÑO (25.00% anual)

  • 25% se adquieren en el 2nd-AÑO (2.08% mensual)

  • 25% se adquieren en el 3rd-AÑO (2.08% mensual)

  • 25% se adquieren en el 4th-AÑO (2.08% mensual)



Preguntas Frecuentes

El paquete salarial más alto reportado para un Analista de Negocios en Verizon in New York City Area tiene una compensación total anual de $131,000. Esto incluye salario base así como cualquier compensación potencial en acciones y bonos.
La compensación total anual mediana reportada en Verizon para el puesto de Analista de Negocios in New York City Area es $84,600.

Otros Recursos