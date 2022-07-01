Directorio de Empresas
VergeSense
VergeSense Salarios

El salario de VergeSense oscila desde $113,706 en compensación total por año para un Gerente de Proyecto en el rango bajo hasta $276,375 para un Ingeniero de Hardware en el rango alto. Levels.fyi recopila salarios anónimos y verificados de empleados actuales y anteriores de VergeSense. Última actualización: 10/16/2025

Ingeniero de Hardware
$276K
Diseñador de Producto
$184K
Gerente de Producto
$194K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

Gerente de Proyecto
$114K
Ingeniero de Software
$167K
Preguntas Frecuentes

El puesto mejor pagado reportado en VergeSense es Ingeniero de Hardware at the Common Range Average level con una compensación total anual de $276,375. Esto incluye salario base así como cualquier compensación potencial en acciones y bonos.
La compensación total anual mediana reportada en VergeSense es $184,075.

