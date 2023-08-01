Directorio de Empresas
Vectara
Vectara Salarios

El rango de salarios de Vectara va de $120,600 en compensación total por año para un Ventas en el extremo inferior a $180,900 para un Científico de Datos en el extremo superior. Levels.fyi recopila salarios anónimos y verificados de empleados actuales y anteriores de Vectara. Última actualización: 8/24/2025

$160K

Ingeniero de Software
Median $159K
Científico de Datos
$181K
Ventas
$121K

Preguntas Frecuentes

The highest paying role reported at Vectara is Científico de Datos at the Common Range Average level with a yearly total compensation of $180,900. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Vectara is $158,750.

