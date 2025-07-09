Vast Space Salarios

Directorio de Empresas
Vast Space
El salario de Vast Space oscila desde $153,000 en compensación total por año para un Reclutador en el rango bajo hasta $184,116 para un Ingeniero de Hardware en el rango alto. Levels.fyi recopila salarios anónimos y verificados de empleados actuales y anteriores de Vast Space. Última actualización: 9/14/2025

$160K

Ingeniero de Hardware
$184K
Reclutador
$153K
Ingeniero de Software
$167K

Preguntas Frecuentes

The highest paying role reported at Vast Space is Ingeniero de Hardware at the Common Range Average level with a yearly total compensation of $184,116. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Vast Space is $166,600.

