VAST Data Salarios

El salario de VAST Data oscila desde $124,443 en compensación total por año para un Ingeniero de Software en el rango bajo hasta $741,411 para un Gerente de Ingeniería de Software en el rango alto. Levels.fyi recopila salarios anónimos y verificados de empleados actuales y anteriores de VAST Data . Última actualización: 9/14/2025