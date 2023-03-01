Vasion Salarios

El salario de Vasion oscila desde $52,260 en compensación total por año para un Tecnólogo de la Información (TI) en el rango bajo hasta $125,000 para un Ingeniero de Software en el rango alto. Levels.fyi recopila salarios anónimos y verificados de empleados actuales y anteriores de Vasion . Última actualización: 9/14/2025