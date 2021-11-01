Directorio de Empresas
Varicent
Varicent Salarios

El salario de Varicent oscila desde $8,654 en compensación total por año para un Analista de Datos en el rango bajo hasta $141,924 para un Gerente de Ingeniería de Software en el rango alto. Levels.fyi recopila salarios anónimos y verificados de empleados actuales y anteriores de Varicent. Última actualización: 9/14/2025

$160K

Ingeniero de Software
Median $86.2K

Ingeniero de Software Full-Stack

Ingeniero de Software de Aseguramiento de Calidad (QA)

Gerente de Ingeniería de Software
Median $142K
Gerente de Producto
Median $94.3K

Analista de Negocios
$73.9K
Analista de Datos
$8.7K
Científico de Datos
$114K
Marketing
$84.4K
Diseñador de Producto
$101K
Ventas
$92.4K
Gerente de Cuenta Técnico
$92K
Preguntas Frecuentes

El puesto mejor pagado reportado en Varicent es Gerente de Ingeniería de Software con una compensación total anual de $141,924. Esto incluye salario base así como cualquier compensación potencial en acciones y bonos.
La compensación total anual mediana reportada en Varicent es $92,181.

