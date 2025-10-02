Directorio de Empresas
ValueLabs
  • Salarios
  • Ingeniero de Software

  • Todos los Salarios de Ingeniero de Software

  • Greater London Area

ValueLabs Ingeniero de Software Salarios en Greater London Area

La compensación de Ingeniero de Software in Greater London Area en ValueLabs totaliza £44.6K por year para Senior Software Engineer. El paquete de compensación in Greater London Area mediano por year totaliza £44.8K.

Promedio Compensación Por Nivel
Nombre del Nivel
Total
Base
Acciones
Bono
Software Engineer
(Nivel de Entrada)
£ --
£ --
£ --
£ --
Senior Software Engineer
£44.6K
£44.6K
£0
£0
Analyst QE
£ --
£ --
£ --
£ --
Team Lead
£ --
£ --
£ --
£ --
£121K

Últimas Contribuciones de Salarios
Empresa

Ubicación | Fecha

Nombre del Nivel

Etiqueta

Años de Experiencia

Total / En la Empresa

Compensación Total

Base | Acciones (año) | Bono
Salarios de Prácticas

¿Cuáles son los niveles de carrera en ValueLabs?

Títulos Incluidos

Ingeniero de Software Full-Stack

Preguntas Frecuentes

El paquete salarial más alto reportado para un Ingeniero de Software en ValueLabs in Greater London Area tiene una compensación total anual de £45,026. Esto incluye salario base así como cualquier compensación potencial en acciones y bonos.
La compensación total anual mediana reportada en ValueLabs para el puesto de Ingeniero de Software in Greater London Area es £44,836.

Otros Recursos