Valera Health
Valera Health Gerente de Programa Salarios

La compensación total promedio de Gerente de Programa in United States en Valera Health oscila desde $64.8K hasta $94.4K por year. Ver los desglosες de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de Valera Health. Última actualización: 12/7/2025

Compensación Total Promedio

$74.4K - $84.8K
United States
Rango Común
Rango Posible
$64.8K$74.4K$84.8K$94.4K
Rango Común
Rango Posible

¿Cuáles son los niveles de carrera en Valera Health?

Preguntas Frecuentes

El paquete salarial más alto reportado para un Gerente de Programa en Valera Health in United States tiene una compensación total anual de $94,400. Esto incluye salario base así como cualquier compensación potencial en acciones y bonos.
La compensación total anual mediana reportada en Valera Health para el puesto de Gerente de Programa in United States es $64,800.

    No se encontraron empleos destacados para Valera Health

