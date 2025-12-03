USPS Diseñador Industrial Salarios

La compensación total promedio de Diseñador Industrial in United States en USPS oscila desde $62.3K hasta $88.5K por year. Ver los desglosες de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de USPS. Última actualización: 12/3/2025

Compensación Total Promedio $70.5K - $80.3K United States Rango Común Rango Posible $62.3K $70.5K $80.3K $88.5K Rango Común Rango Posible

