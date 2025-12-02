Directorio de Empresas
Ushur
  • Salarios
  • Ingeniero de Software

  • Todos los Salarios de Ingeniero de Software

Ushur Ingeniero de Software Salarios

Ver los desglosες de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de Ushur. Última actualización: 12/2/2025

Compensación Total Promedio

$41.8K - $47.6K
India
Rango Común
Rango Posible
$36.9K$41.8K$47.6K$52.4K
Rango Común
Rango Posible

¿Cuáles son los niveles de carrera en Ushur?

Preguntas Frecuentes

El paquete salarial más alto reportado para un Ingeniero de Software en Ushur in India tiene una compensación total anual de ₹4,595,524. Esto incluye salario base así como cualquier compensación potencial en acciones y bonos.
La compensación total anual mediana reportada en Ushur para el puesto de Ingeniero de Software in India es ₹3,232,445.

Otros Recursos

